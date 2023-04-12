Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным

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Экс-президент США Дональд Трамп в интервью Fox News заявил, что намерен баллотироваться на пост главы государства даже в случае, если его признают виновным в фальсификации документов.
Трамп заявил, что будет участвовать в выборах, даже если его признают виновным
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«Нет, я не выйду (из гонки. — RT). Это не моё. Я никогда не сделаю этого», — цитирует его РИА Новости.

Так Трамп ответил на вопрос о том, может ли его что-то заставить отказаться от участия в президентских выборах.

5 апреля окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг заявил, что решил предъявить Трампу обвинения, от которых отказались его предшественники, поскольку нашёл новых свидетелей и улики.

Согласно подсчётам телеканала Fox News, по совокупности предъявленных обвинений Трампу может грозить до 136 лет тюрьмы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что арест Трампа говорит о кризисе либеральной идеологии.

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