Власти Мексики отменили введённый из-за пандемии COVID-19 режим ЧС в здравоохранении
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Об этом сообщил замглавы Минздрава страны Уго Лопес-Гатель.
«Президент подписал указ, прекращающий действие первоначального декрета от 23 марта 2020 года, которым был установлен режим чрезвычайной ситуации в области здравоохранения», — цитирует его РИА Новости.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что ВОЗ отменила режим чрезвычайной ситуации по коронавирусной инфекции COVID-19.
При этом исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан заявил, что COVID-19 никогда не будет искоренён полностью, так как способы его передачи от животных к человеку слишком усложняют задачу.