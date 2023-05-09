МИД России: Польше будет выражен протест в связи с провокацией 9 мая

Польше будет заявлен решительный протест в связи с провокацией против российских дипломатов 9 мая.

Об этом сообщили в МИД России.

«МИД Польши был заведомо проинформирован о планируемой посольством церемонии, однако польские власти не воспрепятствовали провокационным действиям «протестующих». Польской стороне будет заявлен решительный протест», — говорится в заявлении.

В ведомстве отметили, что Москва рассматривает срыв церемонии по случаю Дня Победы в Варшаве как очередное недружественное проявление с польской стороны.

Ранее стало известно, что агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.