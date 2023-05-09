Вице-премьер Украины: Киев ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите
- AP
Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.
«Политическое приглашение Украины в НАТО возможно, и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.
В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.