Вице-премьер Украины: Киев ожидает политического приглашения в НАТО на июльском саммите

Украина рассчитывает получить политическое приглашение в НАТО на саммите альянса в Вильнюсе 11—12 июля.

Об этом заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

«Политическое приглашение Украины в НАТО возможно, и мы будем его ждать в Вильнюсе. Надеемся, что союзники будут готовы обсудить это на саммите», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все союзники по Североатлантическому альянсу согласны с тем, что Украина должна стать членом альянса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан с удивлением отреагировал на это заявление.

В Кремле подчеркнули, что принятие Украины в НАТО создало бы новую существенную опасность для России.