В Латвии задержали несколько человек за возложение цветов к местам советских памятников

Полиция Латвии задержала шесть человек за празднование Дня Победы и демонстрацию запрещённых в стране символов.

«В связи с 9 Мая задержаны пока шесть человек... пятеро из них за возложение цветов на месте советского памятника в парке Победы в Риге», — говорится в сообщении латвийского МВД.

В стране возбудили девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Ранее парламент Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный неонацизм «поднял голову» на Украине, в Латвии, Литве и Польше.