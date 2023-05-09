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В Латвии задержали несколько человек за возложение цветов к местам советских памятников

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Полиция Латвии задержала шесть человек за празднование Дня Победы и демонстрацию запрещённых в стране символов.
В Латвии задержали несколько человек за возложение цветов к местам советских памятников
  • Gettyimages.ru

«В связи с 9 Мая задержаны пока шесть человек... пятеро из них за возложение цветов на месте советского памятника в парке Победы в Риге», — говорится в сообщении латвийского МВД.

В стране возбудили девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.

Ранее парламент Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный неонацизм «поднял голову» на Украине, в Латвии, Литве и Польше.

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