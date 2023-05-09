В Латвии задержали несколько человек за возложение цветов к местам советских памятников
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«В связи с 9 Мая задержаны пока шесть человек... пятеро из них за возложение цветов на месте советского памятника в парке Победы в Риге», — говорится в сообщении латвийского МВД.
В стране возбудили девять дел об административных правонарушениях и одно уголовное дело.
Ранее парламент Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что современный неонацизм «поднял голову» на Украине, в Латвии, Литве и Польше.