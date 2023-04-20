Парламент Латвии принял решение запретить проводить мероприятия 9 мая

Парламент Латвии принял закон о запрете проведения публичных мероприятий 9 мая.

Как пишет mixnews.lv, цель закона состоит в защите интересов государства и общественной безопасности, предотвращении беспорядков, защите здоровья и нравственности населения.

«Также закон направлен на предотвращение уничижения и угрозы ценностям Латвии как демократического и национального государства, включая раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия, а также искаженное отражение исторических событий», — уточняется в материале.

Также в соответствии с законом запрещено использование пиротехнических изделий в течение всего 9 мая и до 7:00 10 мая.

Ранее стало известно, что марш памяти и шествие «Бессмертного полка» пройдут в столице Молдавии 9 мая.