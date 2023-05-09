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Шольц поддержал частичный отказ от принципа единогласия во внешней политике ЕС

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц поддержал частичный отказ от принципа единогласия в ЕС при принятии внешнеполитических решений.
Шольц поддержал частичный отказ от принципа единогласия во внешней политике ЕС
  • Gettyimages.ru

В ходе выступления в Европарламенте он положительно оценил работу по реформированию ЕС. По словам Шольца, некоторые идеи лежат на поверхности.

«Демократическую легитимность придаёт не стопроцентное согласие, а дискуссии и поиск компромиссов. Чтобы обеспечить себе место в мире будущего, ЕС должен измениться», — цитирует его ТАСС.

Ранее источники Bloomberg сообщали, что Шольц намерен предложить отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС.

15 октября 2022 года Шольц уже заявлял о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, что заключалось бы, в частности, в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung заявил, что Будапешт выступает против.

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