Шольц поддержал частичный отказ от принципа единогласия во внешней политике ЕС
- Gettyimages.ru
В ходе выступления в Европарламенте он положительно оценил работу по реформированию ЕС. По словам Шольца, некоторые идеи лежат на поверхности.
«Демократическую легитимность придаёт не стопроцентное согласие, а дискуссии и поиск компромиссов. Чтобы обеспечить себе место в мире будущего, ЕС должен измениться», — цитирует его ТАСС.
Ранее источники Bloomberg сообщали, что Шольц намерен предложить отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС.
15 октября 2022 года Шольц уже заявлял о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, что заключалось бы, в частности, в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung заявил, что Будапешт выступает против.