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Орбан: Венгрия выступает против предложенной Шольцем отмены принципа единогласия в ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung заявил, что Будапешт выступает против предложенной ранее канцлером Германии Олафом Шольцем инициативы об отмене принципа единогласия в Европейском союзе при принятии решений.

Орбан подчеркнул, что немецкие власти усердно работают над отменой принципа единогласия и принятием принципа большинства.

«Мы не согласны с этим», — приводит слова венгерского премьера РИА Новости.

Орбан объяснил, что таким образом более крупные страны смогут продвигать свои внешнеполитические идеи, а для Венгрии это станет причиной «отказа от значительной части суверенитета».

15 октября Шольц заявил о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, что заключалось бы, в частности, в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.

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