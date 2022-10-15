Канцлер ФРГ Шольц призвал к реформированию ЕС и отмене принципа единогласия

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, что заключалось бы, в частности, в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.

По его мнению, реформирование союза необходимо для подготовки вступления в него новых членов.

«Если геополитическая Европа — это наше требование, то решения на основе принципа большинства голосов — это победа, а не потеря суверенитета», — цитирует ТАСС Шольца.

Немецкий канцлер выразил уверенность, что ЕС ещё может усилить позиции на международной арене.

Кроме того, он отметил необходимость продвижения совместных европейских оборонных усилий, а также сокращения нелегальной миграции.

В августе Шольц предложил расширить ЕС за счёт включения в союз стран Западных Балкан, Украины, Молдавии, а в перспективе — Грузии.