Bloomberg: Шольц намерен предложить отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС

В ходе выступления перед Европарламентом канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен призвать к структурным реформам в ЕС.

По данным источников Bloomberg, в числе предлагаемых изменений — смена подхода при принятии решений в ЕС. На данный момент в Союзе действует принцип единогласия.

15 октября 2022 года Шольц уже заявлял о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, что заключалось бы, в частности, в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung заявил, что Будапешт выступает против.