Bloomberg: Шольц намерен предложить отменить принцип единогласия при принятии решений в ЕС
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По данным источников Bloomberg, в числе предлагаемых изменений — смена подхода при принятии решений в ЕС. На данный момент в Союзе действует принцип единогласия.
15 октября 2022 года Шольц уже заявлял о необходимости реформирования и расширения Европейского союза, что заключалось бы, в частности, в постепенной отмене принципа единогласия при принятии решений во внешней политике.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью газете Budapester Zeitung заявил, что Будапешт выступает против.