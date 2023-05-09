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Сенатор Джабаров: власти Польши пытаются переписать историю

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал сообщение о том, что агрессивная толпа помешала послу России возложить венок к мемориалу в Варшаве.
Сенатор Джабаров: власти Польши пытаются переписать историю
  • РИА Новости

Сенатор отметил, что у власти в Варшаве «стоит пронацистский режим».

«Видимо, они думают, что заокеанские братья им позволят делать всё, что они хотят», — сказал Джабаров.

По его мнению, власти Польши «полностью встали на нацистскую платформу» и пытаются переписать историю.

«Они пытаются забыть и замарать прошлое. Но у них ничего не получится. Я уверен, что польский народ в глубине души понимает, кто их освободил от фашизма», — считает собеседник RT.

Джабаров напомнил, что в Польше на данный момент сильна антироссийская пропаганда, и заявил, что, по его мнению, необходимо сократить уровень дипотношений до минимума.

Ранее стало известно, что агрессивная толпа в Варшаве помешала российскому послу Сергею Андрееву возложить венок к мемориалу в Варшаве.

Собравшиеся требовали, чтобы дипломат снял с пиджака георгиевскую ленту, и оттеснили его к машине, вынудив Андреева покинуть мемориальное кладбище.

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