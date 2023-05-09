Рябков: запросами о консульском посещении Гершковича занимаются соответствующие службы

Запросы о консульском посещении журналиста издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича рассматривают соответствующие службы, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Все запросы... рассматриваются соответствующими нашими службами, структурами в спокойном рабочем ключе, независимо от попыток американцев оказывать то или иное давление», — цитирует его РИА Новости.

Рябков подчеркнул, что диалог предполагает поиск решений, а в США пока только пытаются оказывать давление и используют угрозы

Ранее специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс заявил, что Вашингтон использует все каналы с Россией для обсуждения дела Гершковича.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.