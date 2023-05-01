Спецпосланник Карстенс: США используют все каналы с Россией для обсуждения дела Гершковича

США используют все возможные каналы и контакты с российской стороной для обсуждения дела арестованного в Москве по обвинению в шпионаже корреспондента The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

Об этом заявил специальный посланник президента США по вопросам заложников Роджер Карстенс.

«Соединённые Штаты используют каждый возможный канал, который у нас есть на данный момент, каждый контакт с российскими коллегами, мы обсуждаем дело Эвана», — заявил Карстенс в интервью телеканалу CNN. Его слова приводит РИА Новости.

Он заявил, что в Вашингтоне хотят вернуть Гершковича в США до начала судебного процесса.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.