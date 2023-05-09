Рябков: Россия видит только попытки давления со стороны США по теме Гершковича

Россия видит только попытки давления и угроз со стороны США по теме обвинённого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Диалог предполагает поиск каких-то решений. С американской стороны мы видим только попытки нажима, давления, угрозы. В таком жанре диалог не ведётся», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, запросы о консульском посещении Гершковича рассматриваются соответствующими службами в спокойном ключе, несмотря на попытки давления со стороны США.

Журналист был задержан в Екатеринбурге 30 марта. По данным ФСБ России, он по заданию США осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК.

В МИД России сообщили, что в связи со срывом выдачи виз представителям СМИ из журналистского пула министра иностранных дел Сергея Лаврова, которые должны были сопровождать его в поездке в Нью-Йорк в рамках российского председательства в СБ ООН, принято решение отклонить запрос посольства США на консульское посещение журналиста WSJ Эвана Гершковича 11 мая.