Соединённые Штаты могут объявить о новой военной помощи Киеву на $1,2 млрд.

Об этом пишет Associated Press.

Как передаёт сообщение РИА Новости, в отличие от техники, оружия и боеприпасов США, которые отправляются в Киев со складов Пентагона, данные средства планируется потратить в ближайшие месяцы или годы на обеспечение будущих потребностей страны.

Уточняется, что помощь будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и финансирование обслуживания различных систем.

Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, которые поддерживают киевский режим.

7 мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил, что западные союзники Украины замалчивают преступления ВСУ на фронте.