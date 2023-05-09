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AP: США 9 мая объявят о новом пакете военной помощи Украине на $1,2 млрд

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Соединённые Штаты могут объявить о новой военной помощи Киеву на $1,2 млрд.

Об этом пишет Associated Press.

Как передаёт сообщение РИА Новости, в отличие от техники, оружия и боеприпасов США, которые отправляются в Киев со складов Пентагона, данные средства планируется потратить в ближайшие месяцы или годы на обеспечение будущих потребностей страны.

Уточняется, что помощь будет включать системы ПВО, боеприпасы для них и финансирование обслуживания различных систем.

Ранее журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, которые поддерживают киевский режим.

7 мая бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real заявил, что западные союзники Украины замалчивают преступления ВСУ на фронте.

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