Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы противно видеть поддержку Киева
«Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», — написал он в Twitter.
Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что страну в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия.
Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил россиян с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.