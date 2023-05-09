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Американский журналист Хинкл заявил, что его дедам было бы противно видеть поддержку Киева

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Журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, которые поддерживают киевский режим.

«Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», — написал он в Twitter.

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