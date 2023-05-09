Журналист Джексон Хинкл заявил, что ветеранам Второй мировой войны было стыдно видеть нынешнюю ситуацию в Соединённых Штатах, которые поддерживают киевский режим.

«Моим дедушкам было бы противно видеть, что стало с их страной, которая сейчас защищает нацистских террористов, которых они помогли уничтожить, будучи молодыми американскими патриотами во время Второй мировой войны», — написал он в Twitter.

Ранее президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что страну в годы Второй мировой войны главным образом освободила советская Красная армия.

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил россиян с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.