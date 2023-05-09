Президент Никарагуа Ортега поздравил россиян с праздником Победы над фашизмом

Президент Никарагуа Даниэль Ортега поздравил россиян с 78-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Об этом информирует El 19 Digital.

«В 78-ю годовщину Великой Победы Советского Союза и народов над гитлеровским фашизмом, который сегодня намерены возродить враги свободы и всеобщего блага, приветствуем вас от имени героического народа Дарио, Селедона, Селайи, Сандино, Карлоса, Сандинистского фронта и многих никарагуанских патриотов и героев», — цитирует президента РИА Новости.

Ортега поздравил российского лидера Владимира Путина и российские семьи «со всеми победами, и с теми, которые обязательно придут».

Ранее российский экипаж Международной космической станции поздравил россиян с Днём Победы.