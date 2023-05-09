Космонавты с МКС поздравили россиян с Днём Победы

Российский экипаж Международной космической станции поздравил россиян с Днём Победы.

Об этом пишут «Известия».

Командир экспедиции Сергей Прокопьев отметил, что этот праздник имеет огромное значение для россиян.

В свою очередь, космонавт Дмитрий Петелин сказал, что «наши отцы и матери, дедушки и бабушки встали в один строй и смогли защитить от врага нашу Родину».

Космонавт Андрей Федяев призвал в День Победы выразить благодарность тем, кто застал эти события.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.

Он поздравил офицеров и солдат роты почётного караула с наступающим Днём Победы.