Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.

Он поздравил офицеров и солдат роты почётного караула с наступающим Днём Победы.

«С праздником! С тем святым и великим днём... Дорого обошлась Победа нашему народу... Это был сознательный подвиг людей», — приводит слова патриарха РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, а также народы Грузии и Молдавии.

Он призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Кроме того, российский лидер призвал не допустить оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.