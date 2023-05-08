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Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Москве.
Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
  • РИА Новости

Он поздравил офицеров и солдат роты почётного караула с наступающим Днём Победы.

«С праздником! С тем святым и великим днём... Дорого обошлась Победа нашему народу... Это был сознательный подвиг людей», — приводит слова патриарха РПЦ.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, а также народы Грузии и Молдавии.

Он призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Кроме того, российский лидер призвал не допустить оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.

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