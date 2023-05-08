Путин поздравил с годовщиной Победы лидеров стран СНГ, народы Грузии и Молдавии

Президент России Владимир Путин поздравил с 78-й годовщиной Победы лидеров большинства стран СНГ, а также народы Грузии и Молдавии.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Поздравления, в частности, были направлены руководству Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии и Южной Осетии. Кроме того, президент России поздравил с Днём Победы народы Грузии и Молдавии.

Путин назвал сегодняшним нравственным долгом сохранение традиции дружбы и взаимопомощи.

Он призвал не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне. Кроме того, российский лидер призвал не допустить оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил, что наша страна в 1945 году искоренила фашизм и в наши дни, несомненно, сокрушит чудовищный бандеровский неонацизм.