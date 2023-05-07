Экс-советник Пентагона заявил, что на Западе замалчивают преступления ВСУ на фронте
- AP
«Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски», — цитирует его РИА Новости.
По словам Макгрегора, несмотря на попытки Запада замолчать происходящее, правда всё равно выходит наружу, и сторонникам Киева всё сложнее поддерживать миф о грядущей победе ВСУ.
Он также обратил внимание на участившиеся сообщения о попадании части поставляемого Украине оружия на чёрный рынок.
Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ один из снарядов попал в маршрутку.
По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребёнок. Другой удар пришёлся по жилому дому. Также сгорели несколько машин, был повреждён травматологический центр.