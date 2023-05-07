Западные союзники Украины замалчивают преступления ВСУ на фронте, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

«Украинские военные ведут себя чудовищно, убивая людей в больших количествах и празднуя это по-нацистски», — цитирует его РИА Новости.

По словам Макгрегора, несмотря на попытки Запада замолчать происходящее, правда всё равно выходит наружу, и сторонникам Киева всё сложнее поддерживать миф о грядущей победе ВСУ.

Он также обратил внимание на участившиеся сообщения о попадании части поставляемого Украине оружия на чёрный рынок.

Ранее сообщалось, что при обстреле Донецка со стороны ВСУ один из снарядов попал в маршрутку.

По предварительным данным, погибли семь человек, в том числе ребёнок. Другой удар пришёлся по жилому дому. Также сгорели несколько машин, был повреждён травматологический центр.