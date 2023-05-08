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Представитель Эрдогана усомнился, что конфликт завершится «позиционными выигрышами» Киева

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Конфликт на Украине вряд ли закончится для Киева «позиционными выигрышами», заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу Habertürk.
Представитель Эрдогана усомнился, что конфликт завершится «позиционными выигрышами» Киева
  • AP
  • © Natacha Pisarenko

По его словам, после встречи с президентом России Владимиром Путиным он пришёл к выводу, что этот конфликт не между Киевом и Москвой.

Калын назвал нынешнюю ситуацию «холодной войной 2.0»: Россия предложила выстроить Западу новую архитектуру безопасности, но сторонам не удалось договориться.

«Я уверен, что война не завершится для Украины получением каких-либо позиционных выигрышей», — цитирует его РИА Новости.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.

Он также призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.

По мнению Кеннеди, президент Украины Владимир Зеленский избежал бы конфликта с Россией, если бы заявил об отсутствии у Киева планов вступать в Североатлантический альянс.

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