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Роберт Кеннеди — младший: Зеленский избежал бы конфликта, отказавшись вступать в НАТО

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Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший считает, что президент Украины Владимир Зеленский избежал бы конфликта с Россией, если бы заявил об отсутствии у Киева планов вступать в Североатлантический альянс.
Роберт Кеннеди — младший: Зеленский избежал бы конфликта, отказавшись вступать в НАТО
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в своём Twitter.

Кеннеди — младший напомнил, что Зеленский в 2019 году баллотировался как кандидат мира и одержал победу на выборах президента, набрав 70% голосов.

«Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге «Как Запад принёс войну Украине», Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: «Я не вступлю в НАТО», — заявил он.

Также политик признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.

Он призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.

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