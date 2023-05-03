Роберт Кеннеди — младший: Зеленский избежал бы конфликта, отказавшись вступать в НАТО

Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший считает, что президент Украины Владимир Зеленский избежал бы конфликта с Россией, если бы заявил об отсутствии у Киева планов вступать в Североатлантический альянс.

Об этом он написал в своём Twitter.

Кеннеди — младший напомнил, что Зеленский в 2019 году баллотировался как кандидат мира и одержал победу на выборах президента, набрав 70% голосов.

«Как отмечает Бенджамин Абелоу в своей блестящей книге «Как Запад принёс войну Украине», Зеленский почти наверняка мог бы избежать войны 2022 года с Россией, просто произнеся пять слов: «Я не вступлю в НАТО», — заявил он.

Также политик признался, что Соединённые Штаты ведут войну против России.

Он призвал власти США прислушаться к Путину и отметил, что если американцы поставят себя на место России, то поймут, что самый большой враг США — это Вашингтон.