Представитель Эрдогана заявил, что у Турции нет плана урегулирования по Украине

У Турции нет плана урегулирования украинского кризиса, но Анкара предложила свою «перспективу» решения конфликта, заявил представитель турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу Habertürk.

При этом, по словам политика, планом назвать предложенный вариант нельзя.

По словам Калына, изначально конфликт называли «войной на истощение».

«Но эта оценка оказалась ложной... у России остаётся её военная и экономическая сила», — цитирует его РИА Новости.

7 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры по урегулированию на Украине могут быть проведены лишь на основе учёта российских интересов.

Украинский президент Владимир Зеленский после телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Киев не пойдёт на территориальные компромиссы для достижения мира.