Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала американских военных остановить вторжение мигрантов, которое, по её словам, начнётся уже на этой неделе.

Об этом она написала в Twitter.

По словам Грин, ситуация в стране нестабильна.

«Вот, что Джо Байден делает с нашей страной», — написала конгрессвумен.

Она добавила, что в США сегодня прослеживается настоящий «кризис национальной безопасности». Связано это с отменой закона экс-президента США Дональда Трампа о высылке мигрантов.

«Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдёт позже на этой неделе, когда отменят «Раздел 42», — говорится в заявлении Грин.

Ранее конгрессвумен Грин заявила, что Байден стремится расширить конфликт между двумя ядерными странами.

Также она назвала американского президента Джо Байдена неудачником из-за вынужденных закупок снарядов в Корее.