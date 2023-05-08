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Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов

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Конгрессвумен США Марджори Тейлор Грин призвала американских военных остановить вторжение мигрантов, которое, по её словам, начнётся уже на этой неделе.

Об этом она написала в Twitter.

По словам Грин, ситуация в стране нестабильна.  

«Вот, что Джо Байден делает с нашей страной», — написала конгрессвумен.

Она добавила, что в США сегодня прослеживается настоящий «кризис национальной безопасности». Связано это с отменой закона экс-президента США Дональда Трампа о высылке мигрантов.

«Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдёт позже на этой неделе, когда отменят «Раздел 42», — говорится в заявлении Грин.

Ранее конгрессвумен Грин заявила, что Байден стремится расширить конфликт между двумя ядерными странами.

Также она назвала американского президента Джо Байдена неудачником из-за вынужденных закупок снарядов в Корее.

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