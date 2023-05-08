Конгрессвумен Грин призвала американских военных остановить неминуемое вторжение мигрантов
Об этом она написала в Twitter.
По словам Грин, ситуация в стране нестабильна.
«Вот, что Джо Байден делает с нашей страной», — написала конгрессвумен.
Она добавила, что в США сегодня прослеживается настоящий «кризис национальной безопасности». Связано это с отменой закона экс-президента США Дональда Трампа о высылке мигрантов.
«Необходимо отправить наших военных к границе, чтобы остановить неминуемое вторжение, которое произойдёт позже на этой неделе, когда отменят «Раздел 42», — говорится в заявлении Грин.
Ранее конгрессвумен Грин заявила, что Байден стремится расширить конфликт между двумя ядерными странами.
Также она назвала американского президента Джо Байдена неудачником из-за вынужденных закупок снарядов в Корее.