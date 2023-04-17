Конгрессвумен Грин назвала Байдена неудачником из-за вынужденных закупок снарядов в Корее

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Президент США Джо Байден вынужден приобретать боеприпасы в Южной Корее из-за того, что американские склады остались опустошены по причине отправки снарядов на Украину, заявила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин.

«Это непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что вынуждены заимствовать 500 тыс. артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — написала она в Twitter.

При этом, по мнению американских должностных лиц, ВСУ обладают недостаточным уровнем подготовки и объёмом боеприпасов для успешного наступления.

Грин также написала обращение к главе Пентагона Ллойду Остину, в котором заявила о стремлении американского президента Джо Байдена расширить конфликт на Украине для провоцирования столкновения России и США, которые являются двумя ядерными странами.

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