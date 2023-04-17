Конгрессвумен Грин назвала Байдена неудачником из-за вынужденных закупок снарядов в Корее
«Это непростительно, что мы дали Украине так много боеприпасов, что вынуждены заимствовать 500 тыс. артиллерийских снарядов у Южной Кореи. Жалкое зрелище. Вся администрация Байдена — неудачники», — написала она в Twitter.
При этом, по мнению американских должностных лиц, ВСУ обладают недостаточным уровнем подготовки и объёмом боеприпасов для успешного наступления.
Грин также написала обращение к главе Пентагона Ллойду Остину, в котором заявила о стремлении американского президента Джо Байдена расширить конфликт на Украине для провоцирования столкновения России и США, которые являются двумя ядерными странами.