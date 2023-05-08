FT: ЕС обсуждает санкции против китайских компаний из-за якобы поставки чипов в Россию

Еврокомиссия впервые с начала конфликта на Украине предложила ввести санкции против якобы поставляющих техническое оборудование в Россию китайских компаний.

Об этом пишет газета Financial Times.

Уточняется, что в санкционный список попали семь китайских компаний.

«Уместно включить некоторые компании в третьих странах..., которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для ВПК России», — говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.

Отмечается, что обсуждение санкционного списка состоится в середине мая.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен укрепить отношения с рядом стран на фоне борьбы с Россией и Китаем

Также в Белом доме признали, что США утратили позиции в производстве передовых чипов.