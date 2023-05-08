FT: ЕС обсуждает санкции против китайских компаний из-за якобы поставки чипов в Россию
Об этом пишет газета Financial Times.
Уточняется, что в санкционный список попали семь китайских компаний.
«Уместно включить некоторые компании в третьих странах..., которые участвуют в разработке, производстве и поставке электронных компонентов для ВПК России», — говорится в проекте документа, подготовленном Еврокомиссией.
Отмечается, что обсуждение санкционного списка состоится в середине мая.
Ранее сообщалось, что ЕС намерен укрепить отношения с рядом стран на фоне борьбы с Россией и Китаем
Также в Белом доме признали, что США утратили позиции в производстве передовых чипов.