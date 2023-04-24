Euractiv: ЕС намерен укрепить отношения с рядом стран на фоне борьбы с Россией и Китаем

Европейский союз в данный момент разрабатывает меры, направленные на укрепление отношений с Бразилией, Чили, Нигерией и Казахстаном на фоне противостояния с Россией и Китаем.

Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ ЕС.

По данным издания, ЕС считает эти четыре страны ключевыми, с которыми необходимо поддерживать связь с целью борьбы с Россией и Китаем.

Кроме того, в документе говорится, что ЕС в том числе хочет добиться гарантии того, что Россия не обходит санкции через Казахстан.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена «укрепить потенциал» организаций гражданского общества в Казахстане.

Подробнее — в материале RT.