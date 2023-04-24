Euractiv: ЕС намерен укрепить отношения с рядом стран на фоне борьбы с Россией и Китаем
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Об этом пишет издание Euractiv со ссылкой на внутренний документ ЕС.
По данным издания, ЕС считает эти четыре страны ключевыми, с которыми необходимо поддерживать связь с целью борьбы с Россией и Китаем.
Кроме того, в документе говорится, что ЕС в том числе хочет добиться гарантии того, что Россия не обходит санкции через Казахстан.
Ранее стало известно, что Еврокомиссия намерена «укрепить потенциал» организаций гражданского общества в Казахстане.
Подробнее — в материале RT.