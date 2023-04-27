В Белом доме признали, что США утратили позиции в производстве передовых чипов

Конкурентоспособность США в критически важных технологиях подорвана, страна утратила производство и оказалась в рискованном положении, заявил помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

Об этом сообщает РИА Новости.

«США не просто утратили производство, мы подорвали нашу конкурентоспособность в части критически важных технологий, которые определят будущее», — сказал чиновник.

Сейчас США производят около 10% от общемирового объёма полупроводников, а что касается передовых чипов, географически их производство сосредоточено «совсем в другом месте», сказал он.

В феврале в Белом доме анонсировали введение запрета на приобретение товаров, в том числе полупроводников, для 90 компаний из России, Китая и других стран из-за якобы уклонения от санкций.