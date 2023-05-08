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Telegraph: российские планирующие бомбы сорвали планы Киева по контрнаступлению

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Обозреватели Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант заявили, что российские планирующие бомбы заставили Киев пересмотреть свои планы по контрнаступлению.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам обозревателей, российская авиация в последние недели стала всё активнее применять авиабомбы, оснащённые универсальными модулями планирования и коррекции.

«Использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в своё оперативное планирование», — говорится в сообщении.

Ранее журналисты газеты The Washington Post рассказали, как Киев пытается убедить Запад снизить ожидания от планируемого контрнаступления.

Также президент Чехии Петр Павел выразил мнение, что украинские власти не должны торопиться с проведением контрнаступления.

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