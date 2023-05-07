Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая

Замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев заявил, что двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и Китаем возобновится 10 мая в двух пунктах пропуска.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.

При этом отмечается, что пассажирские перевозки пока не согласованы с китайской стороной.

«Пока только в грузовом отношении. То есть будут паромы и баржи ходить, всё работать начинает», — сказал Васильев.

Ранее в РЖД сообщили о возобновлении курсирования пассажирского поезда до границы с Китаем с 29 апреля.

Также российский МИД заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках.