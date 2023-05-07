Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Речные грузоперевозки ЕАО — Китай запустят 10 мая

Короткая ссылка
Замначальника департамента экономики правительства ЕАО Алексей Васильев заявил, что двустороннее речное грузовое сообщение между Еврейской автономной областью и Китаем возобновится 10 мая в двух пунктах пропуска.

Об этом сообщает РИА Новости.

Речь идёт о пунктах пропуска Амурзет и Нижнеленинское.

При этом отмечается, что пассажирские перевозки пока не согласованы с китайской стороной.

«Пока только в грузовом отношении. То есть будут паромы и баржи ходить, всё работать начинает», — сказал Васильев.

Ранее в РЖД сообщили о возобновлении курсирования пассажирского поезда до границы с Китаем с 29 апреля.

Также российский МИД заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить