Российский МИД: Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках

Директор консульского департамента российского МИД Алексей Климов заявил, что Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трёх человек», — заявил он.

Также, по его словам, новый договор предусматривает увеличение срока безвизового пребывания соответствующих групп с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота.

Ранее сообщалось, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.