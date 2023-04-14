Российский МИД: Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых групповых поездках
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Об этом сообщает РИА Новости.
«Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трёх человек», — заявил он.
Также, по его словам, новый договор предусматривает увеличение срока безвизового пребывания соответствующих групп с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота.
Ранее сообщалось, что Китай принял решение об открытии визовых центров в Москве и Петербурге для повышения эффективности работы своих дипмиссий.