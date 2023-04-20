РЖД: с 29 апреля возобновляется курсирование пассажирского поезда до границы с Китаем

С 29 апреля возобновляется курсирование пассажирского поезда до границы с Китаем, сообщает РЖД.

«В связи с повышенным спросом пассажиров на поездки до границы с Китаем на Восточно-Сибирской железной дороге назначается поезд № 328/327 Иркутск — Забайкальск», — говорится в сообщении.

Поезд будет курсировать по маршруту с 29 апреля по 26 августа.

Ранее министр обороны КНР Ли Шанфу на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что нынешние отношения России и Китая крепкие и превосходят военно-политические союзы времён холодной войны.

Также китайский министр заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.