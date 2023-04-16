Глава Минобороны Китая: визит в Россию подчёркивает особый характер отношений стран
Член Госсовета Китая, министр обороны КНР Ли Шанфу заявил, что его первый зарубежный визит в Россию подчёркивает особый характер отношений государств.
- AP
- © Mark Schiefelbein
Об этом он сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным, передаёт РИА Новости.
В свою очередь, российский лидер в ходе встречи с Ли Шанфу заявил, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл продуктивно.
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