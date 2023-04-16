Путин назвал продуктивным визит Си Цзиньпина в Россию

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Президент России Владимир Путин в ходе встречи с министром обороны Китая Ли Шанфу заявил, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл продуктивно.
Путин назвал продуктивным визит Си Цзиньпина в Россию
  • globallookpress.com
  • © Kremlin Pool

«Вы прибыли в Россию после визита в нашу страну нашего большого друга, моего друга, председателя Китайской Народной Республики товарища Си Цзиньпина. Хочу ещё раз подчеркнуть, что визит прошёл очень продуктивно», — цитирует РИА Новости Путина.

Он отметил, что в беседах в том числе обсуждалось сотрудничество по линии военных ведомств.

Ранее стало известно, что Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом.

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