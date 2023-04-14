Глава Минобороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом

Короткая ссылка
Глава Минобороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом.
Глава Минобороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом
  • AP

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй.

«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу глава Минобороны КНР Ли Шанфу 16—19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — цитирует его РИА Новости.

В ходе визита Ли Шанфу проведёт переговоры с руководством российской армии, а также посетит российские военно-учебные заведения.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможным срокам визита Владимира Путина в КНР пока нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что связи двух стран демонстрируют устойчивость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить