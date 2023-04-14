Глава Минобороны Китая с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом

Глава Минобороны Китая Ли Шанфу с 16 по 19 апреля посетит Россию с официальным визитом.

Об этом заявил официальный представитель оборонного ведомства КНР Тань Кэфэй.

«По приглашению министра обороны России Сергея Шойгу глава Минобороны КНР Ли Шанфу 16—19 апреля посетит Россию с официальным визитом», — цитирует его РИА Новости.

В ходе визита Ли Шанфу проведёт переговоры с руководством российской армии, а также посетит российские военно-учебные заведения.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву прошёл блестяще и продемонстрировал новый уровень отношений двух стран.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что понимания по возможным срокам визита Владимира Путина в КНР пока нет.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече в Самарканде с главой МИД Китая Цинь Ганом заявил, что связи двух стран демонстрируют устойчивость.