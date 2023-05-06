FA: намерение конгресса США контролировать помощь Украине является подарком для России

Намерение представителей Республиканской партии США взять под контроль оказание помощи Украине вместо поддержки Киева сыграет на руку России. Об этом говорится в статье журнала Foreign Affairs.

«Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины», — говорится в заявлении.

В статье утверждается, что члены антиукраинской фракции Республиканской партии «помогают России достичь её целей».

Ранее конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.

Позднее он сообщил, что, по версии властей США, законопроекты по аудиту поставляемых на Украину средств составляются «для Путина».