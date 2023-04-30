Конгрессмен Гетц: власти США сочли закон об аудите поставок на Украину выгодным Путину

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Власти США считают, что законопроекты по аудиту поставляемых на Украину средств составляются «для Путина», заявил член палаты представителей США Мэтт Гетц.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Вы слышали, что говорит Гетц? Он не верит, что Америке нужно находиться на Украине. Каждый вопрос, который задаёт Мэтт Гетц, про наших солдат, затраты, стратегию — всё это, должно быть, для Владимира Путина!» — сказал Гетц, пародируя своих коллег на тему представленного конгрессменом законопроекта.

Политик заявил, что власти страны должны вести дела прозрачно не только в том, что касается финансовой помощи Украине, но и военной. В своём законопроекте Гетц предложил рассказать правду о нахождении войск США на территории иностранного государства.

Конгрессмен-республиканец ранее представил резолюцию, которая содержит предписание Пентагону раскрыть детали присутствия военных США на Украине.

Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заместитель министра обороны США по политическим делам Колин Каль, по сути, признал, что американская сторона ведёт провокационную линию в отношении России на Украине.

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