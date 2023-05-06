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МИД Финляндии ответил на ноту России по инциденту с консульством

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МИД Финляндии ответил на ноту МИД России по инциденту с консульством России на Аландских островах, указав, что информация передана в полицию.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила сотрудник отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин.

«Сложилась практика, когда страна присылает ​​ноту, мы отвечаем на неё. Мы также ответили России», — сказала Соррин.

По её словам, Финляндия серьёзно относится к данному инциденту.

Как ранее стало известно, 3 мая вандалы бросили на территорию консульства России в Финляндии взрывное шумовое устройство

Позже в СК поручили возбудить уголовное дело после нападения на консульство России в Мариехамне.

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