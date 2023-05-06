МИД Финляндии ответил на ноту России по инциденту с консульством
Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила сотрудник отдела коммуникаций финского МИД Вилма Соррин.
«Сложилась практика, когда страна присылает ноту, мы отвечаем на неё. Мы также ответили России», — сказала Соррин.
По её словам, Финляндия серьёзно относится к данному инциденту.
Как ранее стало известно, 3 мая вандалы бросили на территорию консульства России в Финляндии взрывное шумовое устройство
Позже в СК поручили возбудить уголовное дело после нападения на консульство России в Мариехамне.