В СК поручили возбудить уголовное дело после нападения на консульство России в Мариехамне

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после нападения на здание российского консульства в Мариехамне, расположенного на принадлежащих Финляндии Аландских островах.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на здание консульства России в городе Мариехамне», — говорится в заявлении в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России организовать расследование данного происшествия, дав надлежащую правовую оценку действиям причастных лиц по ст. 360 УК России (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), а также запросить в МИД России необходимую для расследования информацию.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что группа неизвестных лиц совершила акт вандализма в отношении консульства России в финском Мариехамне, бросив на территорию дипучреждения взрывное шумовое устройство и другие предметы.

По её словам, инцидент произошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая.