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Вандалы бросили на территорию консульства России в Финляндии взрывное шумовое устройство

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Группа неизвестных лиц совершила акт вандализма в отношении консульства России в финском Мариехамне, бросив на территорию дипучреждения взрывное шумовое устройство и другие предметы.
Вандалы бросили на территорию консульства России в Финляндии взрывное шумовое устройство
  • РИА Новости

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

По её словам, инцидент произошёл в ночь с 30 апреля на 1 мая. 

«Группой лиц на территорию российского загранучреждения были брошены взрывное шумовое устройство, а также иные предметы», — приводятся слова Захаровой на сайте МИД.

Она рассказала, что в результате зданию консульства причинён материальный ущерб. По словам представителя внешнеполитического ведомства, действия злоумышленников представляли прямую угрозу жизни и здоровью сотрудников российской миссии.

Посольство России направило ноту в МИД Финляндии, потребовав принятия мер для привлечения виновных к ответственности. Также от финских властей потребовали обеспечить должный уровень безопасности сотрудников и собственности консульства России на Аландских островах.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё не поддержал идею закрыть российское консульство на Аландских островах.

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