Американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший заявил, что католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине.

Об этом он написал в статье для Atlantic.

По словам Аллена-младшего, Папа Франциск хочет положить конец вооружению Украины Западом.

«Папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», — добавил журналист.

Также, по его мнению, Папа Римский хочет договориться о немедленном прекращении огня.

Ранее Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремлю не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию ситуации на Украине.