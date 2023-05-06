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Религиовед Аллен-младший: конфликт на Украине показал разрыв между Западом и Ватиканом

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Американский журналист и религиовед Джон Аллен-младший заявил, что католическая церковь не поддержала позицию Запада в конфликте на Украине.

Об этом он написал в статье для Atlantic.

По словам Аллена-младшего, Папа Франциск хочет положить конец вооружению Украины Западом.

«Папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», — добавил журналист.

Также, по его мнению, Папа Римский хочет договориться о немедленном прекращении огня.

Ранее Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремлю не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию ситуации на Украине.

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