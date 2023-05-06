Религиовед Аллен-младший: конфликт на Украине показал разрыв между Западом и Ватиканом
Об этом он написал в статье для Atlantic.
По словам Аллена-младшего, Папа Франциск хочет положить конец вооружению Украины Западом.
«Папа Франциск занял позицию, которая скорее ставит его в один ряд с Пекином, Нью-Дели и Бразилиа, нежели чем с Вашингтоном, Лондоном или Брюсселем», — добавил журналист.
Также, по его мнению, Папа Римский хочет договориться о немедленном прекращении огня.
Ранее Папа Римский Франциск призвал Киев отказаться от наступления и сесть за стол переговоров.
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремлю не известно о миссии Ватикана по содействию урегулированию ситуации на Украине.