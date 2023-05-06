В парламенте Швейцарии возмутились возможным выступлением Зеленского
Об этом, как сообщают «Известия», он написал в Twitter.
«Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета», — сказал Эши.
При этом он добавил, что отправил в Национальный совет просьбу отклонить запрос украинской стороны.
Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине.
Также Владимир Зеленский обсудил с инвесткомпанией из США создание фонда для восстановления Украины.