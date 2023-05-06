В парламенте Швейцарии возмутились возможным выступлением Зеленского

Глава парламентской фракции Швейцарской народной партии Томас Эши заявил, что возможное выступление президента Украины Владимира Зеленского перед депутатами швейцарского парламента расценивается как попытка украинской стороны напрямую повлиять на поставки оружия.

Об этом, как сообщают «Известия», он написал в Twitter.

«Я возражаю против видеообращения президента Украины в зале заседаний Национального совета», — сказал Эши.

При этом он добавил, что отправил в Национальный совет просьбу отклонить запрос украинской стороны.

Ранее премьер Бельгии Александр Де Кро заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине.

Также Владимир Зеленский обсудил с инвесткомпанией из США создание фонда для восстановления Украины.