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Зеленский обсудил с инвесткомпанией из США создание фонда для восстановления Украины

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с руководством американской компании по управлению активами BlackRock создание инвестиционного фонда для восстановления государства.

«Детали создания инвестиционного фонда... проговорили во время встречи с руководством... Основная цель создания фонда — привлечение частного и публичного капитала для реализации масштабных бизнес-проектов на Украине», — говорится в заявлении в Telegram-канале Зеленского.

Он добавил, что создание такого ресурса станет «мощным сигналом» к усилению инвестиционного климата в стране.

Ранее глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко заявил, что в 2024 году Киеву понадобится минимум €18 млрд помощи.

Представитель ЕК Веерле Нуйтс сообщила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне ещё два транша макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд каждый.

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