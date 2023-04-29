Минфин Украины: в 2024 году Киеву понадобится минимум €18 млрд помощи

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Украине в 2024 году понадобится финансовая помощь в размере не менее €18 млрд.
Минфин Украины: в 2024 году Киеву понадобится минимум €18 млрд помощи
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом заявил глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко.

«Я думаю, что для нас будет непростой задачей резко уменьшить наши расходы... Я думаю, что это будет не менее €18 млрд, как и в этом году», — цитирует Марченко ТАСС.

По его словам, восстановление Украины необходимо начать уже сейчас.

Ранее в украинском Нацбанке сообщили, что объём поступлений международной помощи Украине в 2023 году может превысить $42 млрд.

Представитель ЕК Веерле Нуйтс сообщила, что ЕС предоставит Украине в мае и июне ещё два транша макрофинансовой помощи в размере €1,5 млрд каждый.

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