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Премьер Бельгии Де Кро заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине

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Бельгия готовит новый пакет военной помощи Украине, заявил премьер-министр страны Александр Де Кро.
Премьер Бельгии Де Кро заявил о подготовке нового пакета военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru

Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с премьером Нидерландов Марком Рютте и украинским президентом Владимиром Зеленским в Гааге.

«Очень важно и далее демонстрировать нашу солидарность с Украиной», — цитирует Де Кро РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды для проведения встречи с Рютте, а также главами МИД и Минобороны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен.

В ходе встречи Вопке Хукстра заявил, что Амстердам продолжит поставлять оружие Киеву.

Также сообщалось, что Париж готовит новый пакет помощи Киеву.

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