Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МИД Франции: Париж готовит новый пакет помощи Киеву

Короткая ссылка
Глава МИД Франции Катрин Колонна заявила, что Париж готовит новый пакет помощи Киеву.
МИД Франции: Париж готовит новый пакет помощи Киеву
  • Gettyimages.ru

Об этом, как сообщает РИА Новости, она рассказала в эфире радиостанции France Inter.

По словам министра, Франция должна продолжать помогать Украине защищаться, чтобы она «перешла в контрнаступление».

«Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог», — сказала Колонна.

Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $300 млн.

В Лондоне, в свою очередь, заявили, что пока не планируют поставлять Украине ударные вертолёты.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить