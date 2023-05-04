МИД Франции: Париж готовит новый пакет помощи Киеву
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Об этом, как сообщает РИА Новости, она рассказала в эфире радиостанции France Inter.
По словам министра, Франция должна продолжать помогать Украине защищаться, чтобы она «перешла в контрнаступление».
«Мы сфокусированы на потребностях Украины и ведём с ней постоянный диалог», — сказала Колонна.
Ранее сообщалось, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении нового пакета военной помощи Киеву на $300 млн.
В Лондоне, в свою очередь, заявили, что пока не планируют поставлять Украине ударные вертолёты.