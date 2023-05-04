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Politico: Зеленский прибыл в Нидерланды

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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведёт встречи с премьер-министром страны Марком Рютте, а также главами МИД и Минобороны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен.
Politico: Зеленский прибыл в Нидерланды
  • AP

«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды поздно вечером», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, в ходе своего визита украинский лидер планирует выступить с речью под названием «Нет мира без справедливости».

Также в программе Зеленского запланирован визит в Международный уголовный суд.

Ранее сообщалось, что Зеленский покинул Финляндию и направляется в Нидерланды.

Позже поступила информация, что Зеленский уехал из Финляндии в неизвестном направлении.

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