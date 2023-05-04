Politico: Зеленский прибыл в Нидерланды
- AP
«Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды поздно вечером», — говорится в сообщении.
Как пишет издание, в ходе своего визита украинский лидер планирует выступить с речью под названием «Нет мира без справедливости».
Также в программе Зеленского запланирован визит в Международный уголовный суд.
Ранее сообщалось, что Зеленский покинул Финляндию и направляется в Нидерланды.
Позже поступила информация, что Зеленский уехал из Финляндии в неизвестном направлении.