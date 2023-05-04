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Глава МИД Нидерландов: Амстердам продолжит поставлять оружие Киеву

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Нидерланды продолжат поставлять оружие Украине, заявил глава МИД страны Вопке Хукстра.
Глава МИД Нидерландов: Амстердам продолжит поставлять оружие Киеву
  • РИА Новости

«Нидерланды оказывали поддержку Украине всё это время и продолжат это делать, в первую очередь — поставками оружия», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что Нидерланды продолжат также гуманитарную помощь Украине и помогут в восстановлении страны.

Ранее издание Politico сообщало, что украинский президент Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды, где проведёт встречи с премьер-министром страны Марком Рютте, а также с главами МИД и Минобороны Вопке Хукстрой и Кайсой Оллонгрен.

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