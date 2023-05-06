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Американский журналист Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе по контракту

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Американский журналист Джексон Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе по контракту и заявил, что русские справились бы с защитой родины лучше, чем американцы.

Об этом он написал в Twitter

«Я знаю, кого бы я предпочёл видеть защитником своей страны», — написал Хинкл, комментируя видеоролик о контрактной службе в Вооружённых Силах России.

При этом он добавил, что сегодня армия США создаёт объявления о вербовке, в которых «трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах».

По словам журналиста, русские «придерживаются более традиционного подхода».

Ранее в Минобороны России назвали размер зарплат контрактников в зоне спецоперации.

Также Минцифры России предложило опробовать единый реестр воинского учёта до конца 2023 года.

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