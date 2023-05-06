Американский журналист Хинкл восхитился роликом Минобороны России о службе по контракту
Об этом он написал в Twitter.
«Я знаю, кого бы я предпочёл видеть защитником своей страны», — написал Хинкл, комментируя видеоролик о контрактной службе в Вооружённых Силах России.
При этом он добавил, что сегодня армия США создаёт объявления о вербовке, в которых «трансы рассказывают о калечащих операциях на половых органах».
По словам журналиста, русские «придерживаются более традиционного подхода».
Ранее в Минобороны России назвали размер зарплат контрактников в зоне спецоперации.
Также Минцифры России предложило опробовать единый реестр воинского учёта до конца 2023 года.